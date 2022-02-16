В ЦПКиО Екатеринбурга в ближайшие дни заработает 35-метровое колесо обозрения

Новое колесо на 10 метров выше прежнего. Фото: Алексей Кунилов

Новое 35-метровое колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского примет первых посетителей уже в ближайшие дни. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Он посетил парк, где оценил ход работ — согласно концепции, разработанной голландским архитектурным бюро SVESMI, в ЦПКиО создают спортивный кластер, летний театр, детские площадки и многое другое. При этом большинство локаций будут доступны для посетителей круглогодично.

"Мы планомерно движемся в сторону реализации той концепции, которая ранее была представлена губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Процесс идёт активно. К нашему большому юбилею — 300-летию Екатеринбурга — обновлённый парк будет радовать жителей города", — отметил градоначальник.

По его данным, на завершающей стадии также находится реконструкция летнего театра эстрады. После капремонта он превратится в концертную площадку с современным музыкальным и световым оборудованием.

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского — старейший и крупнейший в Уральском федеральном округе. Свою историю он отсчитывает с лета 1934 года и ежегодно принимает более 2,5 миллиона посетителей.

Напомним, колесо обозрения планировалось запустить ещё летом 2021 года, но из-за пандемии коронавируса и возросших цен на металл сроки изменились. Горожанам заявили, что прокатиться они смогут в конце сентября. Однако ближе к октябрю аттракцион не был готов, отсутствовали обогреваемые кабинки.

"Установка задерживается из-за промедления на стороне производителя аттракциона", — сообщали "Областной газете" в пресс-службе парка. Тогда изданию не смогли назвать новых сроков запуска колеса, но уточняли, что благодаря тёплым кабинам оно будет доступно для посетителей даже в холодное время года.