До магазинов Екатеринбурга не доехали контрафактные носки и наушники на 4,5 млн рублей

Весь товар изъят. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Фото: пресс-служба УТУ

Уральские таможенники изъяли 3 745 единиц контрафактного товара, который везли в Екатеринбург для продажи. Предотвращённый ущерб составил не менее 4,5 млн рублей.

В грузовике, который ехал из Казахстана, были обнаружены контрафактные беспроводные наушники и чехлы AirPods, сетевые адаптеры Samsung, а также носки с товарными знаками NIKE и Adidas. Незаконность использования торговых знаков уже подтвердили их правообладатели.

Весь товар изъят. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По данным начальника УТУ Алексея Фролова, в 2021 году на Урале таможенники предотвратили ввоз более 63 тыс. контрафактных товаров. Предотвращённый ущерб превысил 363 млн рублей.

Ранее "Областная газета" писала, что сотрудники екатеринбургской таможни пресекли незаконный оборот немаркированной табачной продукции в Нижнем Тагиле и Первоуральске. В магазинах одного города обнаружено 800 пачек сигарет без акцизных марок, а в другом — 1900.