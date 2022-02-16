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Общество
16 февраля 2022, 17:32

Служившие на Северном Кавказе прокуроры и следователи смогут получить статус ветеранов боевых действий

Президент России Владимир Путин

Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветеранов боевых действий прокуроров и следователей, служивших в условиях военных конфликтов на Северном Кавказе. Фото: пресс-служба Кремля

Прокуроры и следователи, которые служили в условиях вооружённого конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 года по декабрь 1996 года и в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе с августа 1999 года, получат статус ветеранов боевых действий. Соответствующий закон сегодня подписал президент России Владимир Путин. 

С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. 

Как отмечается на сайте Государственной Думы, ранее возможность получить статус ветерана боевых действий и положенные в связи с ним льготы была только у военных прокуроров и следователей, а также у военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и госбезопасности, некоторых других структур.

Получить такой статус и право на соответствующие меры социальной поддержки прокуроры и следователи могут при подтверждении факта выполнения служебных обязанностей в условиях названных военных конфликтов.

11 февраля "Областная газета" писала, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсий военных пенсионеров на 8,6 %. Индексация будет рассчитана с 1 января 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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