В Свердловской области потеплеет до +1 °С

В Екатеринбурге к выходным обещают около 0 ºС. Фото: Галина Соловьёва

Синоптики пообещали жителям Свердловской области слабую оттепель до +1 °С к концу недели. Надолго ли в регионе задержится потепление, непонятно: впереди ещё половина февраля.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие 3 дня будет достаточно тепло. Сегодня днём воздух прогреется до -1... -6 ºС. Ветер подует западный, юго-западный 5–10 м/с с порывами до 14 м/с.

В ночь на пятницу будет -8... -13 ºС, а уже днём столбики термометров покажут 0... -5 ºС. Ветер юго-западный 3–8 м/с. В субботу ночью ожидается -5... -10 ºС, на юго-востоке до -15 ºС, а днём -4... +1 ºС. Южный ветер 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Все 3 дня свердловчан ждёт переменная облачность.

В Екатеринбурге также будет постепенно теплеть. В четверг ожидается -2... -4 ºС, в пятницу 0... -2 ºС, в субботу около 0 ºС.