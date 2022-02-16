В Госдуме утвердили условия для приобретения охотничьего длинноствольного оружия

Кроме того, изменения в закон расширяют максимальное количество единиц длинноствольного охотничьего оружия во владении гражданина до 10. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении поправки в закон "Об оружии". Изменения определяют условия, которым должен соответствовать человек для получения права на приобретение длинноствольного охотничьего оружия с нарезным стволом.

Согласно действующему законодательству, иметь права на приобретение такого оружия могут либо профессиональные охотники, либо лица, имеющие в собственности охотничье огнестрельное длинноствольное оружие более пяти лет.

Принятые нижней палатой парламента поправки позволят приобретать длинноствольное охотничье оружие также гражданам с охотничьим билетом, которые уже владеют таким оружием на основании разрешения, и лицам, которые официально владели подобным оружием пять лет и более, "если со дня истечения срока действия разрешения или его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина прошло не более одного года".

Кроме того, изменения в закон расширяют максимальное количество единиц длинноствольного охотничьего оружия во владении гражданина до десяти, сообщается на сайте Госдумы.

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