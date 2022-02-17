Километровые пробки зафиксированы на нескольких улицах Екатеринбурга

Водителям необходимо соблюдать ПДД. Фото: Галина Соловьёва

Ситуация на дорогах Екатеринбурга оценивается в 6 баллов. При этом есть несколько участков, где водителям придётся постоять.

По данным сервиса Яндекс.Карты, самый большой затор — протяжённостью 3,6 километра — зафиксирован на проспекте Космонавтов. Пробка начинается перед улицей Машиностроителей и тянется до Челюскинцев.

Фото: Яндекс.Карты

Чуть меньше автолюбителей стоят на участке, где переулок Базовый перетекает в Комсомольскую в направлении дублёра Сибирского тракта. Там также зафиксировано ДТП у концерна "Калина". Как сообщили "Областной газете" в городском отделении пропаганды ГИБДД, информация об аварии в дежурную часть не поступала.

Фото: Яндекс.Карты

Кроме того, почти 2-километровый затор образовался на дублёре Сибирского тракта. Затруднено движение и на улице Владимира Высоцкого перед Малышевским мостом.

Фото: Яндекс.Карты

Можно отметить ещё несколько проблемных участков. Стоят Куйбышева, Гурзуфская, Щорса, Радищева, Восточная, Малышева и Фурманова.

Осложняют ситуацию перекрытия и аварии. ДТП зафиксированы на перекрёстке Щорса — Степана Разина, на Куйбышева (перед Московской при движении от центра), на Малышева (перед Бажова в сторону центра), на Космонавтов (рядом с магазином "Лента"), на Таватуйской — Бебеля и на Шефской (после Корепина в сторону Краснофлотцев). Напоминаем, водителям необходимо соблюдать ПДД.

Читайте также:

Свердловские власти нацелены решить проблему с пробками в Академическом и Солнечном.