Названы сроки новой экспедиции на перевал Дятлова

Новая экспедиция станет 13-й по счёту. Фото: Галина Соловьёва

Озвучены даты начала и завершения экспедиции на перевал Дятлова в 2022 году. Её длительность составит примерно 12 дней.

Из Екатеринбурга к месту назначения планируется выдвинуться 30 июля, а вернуться назад — 11 августа. При этом точная дата возвращения ещё прорабатывается и может быть сдвинута. Все интересующие вопросы, предложения и заявки можно направить организаторам похода.

Ранее стало известно, что новая экспедиция будет посвящена памяти как самих туристов-дятловцев, так и Юрия Кунцевича, которого не стало в августе 2021 года после заболевания коронавирусом. Именно он основал Фонд памяти группы Дятлова, а также организовал и провёл более десяти походов к перевалу.

В так называемом лагере Кунцевича (поляна в низовьях перевала) планируется установить мемориальную доску. Она будет выполнена из долговечного дерева с выжиганием памятной надписи.

"Мы обязательно это сделаем, установим доску. И все группы, которые по этой тропе достаточно часто ходят, будут знать, что здесь легендарное место", — отмечал ранее член фонда Алексей Королёв.

Напомним, группа из девяти туристов погибла предположительно 1 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Причины и обстоятельства трагедии непонятны до сих пор. При этом существует около ста версий, от природных и криминальных до техногенных и мистических.

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