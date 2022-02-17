Екатеринбуржцев пригласили на ярмарку за подарками к 23 февраля

Ярмарка будет работать 19 и 20 февраля с 09:00 до 17:00. Фото: Галина Соловьёва

19 и 20 февраля на центральной площади Екатеринбурга пройдёт ярмарка выходного дня. Горожан приглашают приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары, а также присмотреть подарки для любимых мужчин.

В качестве презента в пресс-службе мэрии предлагают рассмотреть изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из кожи и дерева, гобелены и картины.

Посетителей также ждёт разнообразие свежих и качественных продуктов от производителей Свердловской и других областей страны. В частности, на прилавках появятся мясные деликатесы, сыры, молочная продукция, ягоды, сладости и мёд. Ярмарка будет работать два дня с 09:00 до 17:00.

Кстати, парковка на площади будет недоступна для автомобилистов c 00:00 19 февраля до 19:00 20 февраля. Горожане, приезжающие на ярмарку на машинах, могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского или в подземном паркинге ближайшего ТЦ.

Следующая ярмарка на площади 1905 года состоится в преддверии Международного женского дня, 5 и 6 марта.

Завтра утром "Облгазета" опубликует традиционный список всех ярмарочных площадок в свердловских муниципалитетах.

Напомним, в начале недели в столице Урала подвели итоги опроса о месте проведения еженедельных ярмарок. 70 % проголосовавших предпочли уже привычную площадку — площадь 1905 года. Подробнее об этом читайте тут.