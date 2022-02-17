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17 февраля 2022, 16:15

Евгений Куйвашев похвалил глав трёх свердловских городов за активный отлов бродячих собак

Собаки

По словам Евгения Куйвашева, он и дальше будет пристально следить за ситуацией с отловом бродячих собак. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о ходе работ по отлову бродячих собак в муниципалитетах региона. Отдельно он выделил глав Нижнего Тагила, Краснотурьинска и Красноуфимска.

Напомним, две недели назад глава Среднего Урала поручил мэрам свердловских городов организовать отлов бездомных собак в течение 14 дней.

"Хочу похвалить глав Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска — здесь отловлена уже 181 собака, работа продолжается", — написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что в большинстве муниципалитетов начали искать территории для приютов и заключать контракты на отлов бездомных животных. При этом в отдельных районах работы по поиску бродячих собак начались только после поручения главы региона.

По словам Евгения Куйвашева, он и дальше будет пристально следить за ситуацией, рассказывать о том, каких успехов удалось добиться муниципалитетам, а на каких территориях поручение было провалено.

"Некоторые главы говорят, что для них выполнение задачи невозможно, потому что у них нет денег. Знаете, коллеги, я думаю, нет ничего невозможного. Это вопрос приоритетов. И я думаю, последние происшествия показали, какими эти приоритеты должны быть. Расслабиться не получится", — добавил губернатор.

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Областная газета Свердловской области

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