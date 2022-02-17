Детям-инвалидам помогут с реабилитацией

По данным областного минсоцполитики, число детей-инвалидов в регионе составляет около 20 тыс. человек Фото: Станислав Савин

Вчера в Екатеринбурге прошла пресс-конференция министра социальной политики Свердловской области Андрея ЗЛОКАЗОВА. Он заявил, что в прошлом году на Среднем Урале выделили более 30 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми. А этим летом в регионе запустят пилотный проект Минтруда РФ по реабилитации детей-инвалидов. Только в этом году он сможет помочь двум тысячам юных уральцев.

Социальные услуги детям с инвалидностью в возрасте от 4 до 18 лет будут оказывать на площадках Областного центра реабилитации инвалидов, Екатеринбургского детского дома-интерната, реабилитационного центра для детей и подростков в Дзержинском районе Нижнего Тагила, двух таких же учреждений в Каменске-Уральском и в реабилитационных центрах «Талисман» и «Лювена» в Екатеринбурге. Получить услуги смогут те дети, чьи родители обратятся в учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и кому впервые будет установлена категория «ребёнок-инвалид».

– Проект рассчитан на три года. Специалистам предстоит отработать методы, которые потом лягут в основу создания системы реабилитации детей-инвалидов на федеральном уровне. В перспективе проект даст самый максимальный эффект. Потому что реабилитация инвалидов, своевременное оказание полного спектра услуг приведёт к иному качеству жизни как самих людей с инвалидностью, так и членов их семей, – отметил Андрей Злоказов.

В 2022 году помощь получат более 1900 детей-инвалидов. Региональному минсоцполитики предстоит отработать современные технологии реабилитации и механизмы их финансирования. Средства на эти цели предоставит Фонд социального страхования РФ. После того, как работники фонда получат заключение МСЭ, они автоматически выделят ребёнку-инвалиду электронный сертификат на 102,9 тысячи рублей. Деньги можно будет потратить на оказание реабилитационных услуг, питание и проживание пациентов в социальных учреждениях. Андрей Злоказов уверен, что опыт Среднего Урала в этой сфере будет удачным — это позволит растиражировать его по всей стране.

Министр также напомнил, что под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе уже много лет реализуется комплексная программа «Доступная среда». Её цель – повышение уровня доступности различных объектов и услуг для инвалидов и маломобильных граждан. Чтобы оказывать всестороннюю помощь таким людям, программу продлили до 2025 года.

– В Свердловской области ведётся большая работа по созданию доступной среды и комфортных условий жизни для людей с инвалидностью. Мы стремимся к тому, чтобы особенности здоровья уральцев не становились помехой для осуществления их целей. Чтобы все жители региона получали качественную медицинскую помощь, хорошее образование, необходимую социальную поддержку, имели возможность заниматься любимым делом, путешествовать, работать, развиваться интеллектуально и физически, – сказал ранее глава региона.