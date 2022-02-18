Готовимся к 23 Февраля на свердловских ярмарках

Традиционная ярмарка выходного дня в Екатеринбурге будет ждать посетителей с 09:00 до 17:00. Фото: Галина Соловьёва

В конце недели жителей Свердловской области ждут на ярмарках. На торговых рядах можно приобрести свежие и качественные продукты, а также присмотреть презенты любимым мужчинам. Не стоит забывать, что совсем скоро День защитника Отечества. Со списком вещей, которые, по приметам, дарить нельзя, можно ознакомиться тут.

18–20 февраля включительно торговые ряды будут развёрнуты в 33 муниципалитетах региона:

Верхняя Пышма — универсальная ярмарка на Юбилейной, 3а (20 февраля с 09:00 до 16:00);

— универсальная ярмарка на Юбилейной, 3а (20 февраля с 09:00 до 16:00); Верхняя Тура — сельскохозяйственная ярмарка на перекрёстке улиц Иканина и Машиностроителей (20 февраля);

— сельскохозяйственная ярмарка на перекрёстке улиц Иканина и Машиностроителей (20 февраля); Волчанск — универсальная ярмарка на Пионерской, 10 (18 февраля);

— универсальная ярмарка на Пионерской, 10 (18 февраля); Екатеринбург — универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а; Баумана, 48/Черноморский, 2; Билимбаевская, 15; Санаторная, 2 и 3; перекрёсток Волгоградская — Белореченская; проспект Космонавтов, 86 (до конца года с 08:00 до 22:00);

— универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а; Баумана, 48/Черноморский, 2; Билимбаевская, 15; Санаторная, 2 и 3; перекрёсток Волгоградская — Белореченская; проспект Космонавтов, 86 (до конца года с 08:00 до 22:00); Ивдель — универсальные ярмарки на Школьной, 18в (до декабря) и Советской, 79 (до конца года);

— универсальные ярмарки на Школьной, 18в (до декабря) и Советской, 79 (до конца года); Ирбит — универсальные ярмарки на Советской, 79, 79а (до 31 декабря, понедельник — выходной);

— универсальные ярмарки на Советской, 79, 79а (до 31 декабря, понедельник — выходной); Каменск-Уральский — универсальная ярмарка "Давай за!" на Лермонтова, 40а (19 февраля с 09:00 до 17:00);

— универсальная ярмарка "Давай за!" на Лермонтова, 40а (19 февраля с 09:00 до 17:00); Качканар — универсальная ярмарка на Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е, 7а, 7б (18–-20 февраля);

— универсальная ярмарка на Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е, 7а, 7б (18–-20 февраля); Кировград — универсальные ярмарки на Свердлова, 40 и Мамина-Сибиряка, 2 (до конца года);

— универсальные ярмарки на Свердлова, 40 и Мамина-Сибиряка, 2 (до конца года); Краснотурьинск — универсальная ярмарка на Октябрьской, 38 (18–20 февраля);

— универсальная ярмарка на Октябрьской, 38 (18–20 февраля); Красноуральск — универсальная ярмарка в сквере на площади ТЦ (19 февраля с 09:00 до 17:00);

— универсальная ярмарка в сквере на площади ТЦ (19 февраля с 09:00 до 17:00); Красноуфимск — сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на Рогозинниковых, 35 (по 20 февраля);

— сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на Рогозинниковых, 35 (по 20 февраля); Кушва — универсальные ярмарки напротив дома № 13 на улице Союзов и напротив дома № 17 на Станционной (18–20 февраля);

— универсальные ярмарки напротив дома № 13 на улице Союзов и напротив дома № 17 на Станционной (18–20 февраля); Нижняя Салда — сельскохозяйственные ярмарки на Ломоносова, 4 (19 февраля с 09:00 до 16:00);

— сельскохозяйственные ярмарки на Ломоносова, 4 (19 февраля с 09:00 до 16:00); Нижний Тагил — универсальные ярмарки "Для всей семьи" на улице Юности, 47а и проспекте Ленина, 25 (18 февраля с 10:00 до 18:00) и специализированная ярмарка "Художественная" в торговом комплексе "Гальянский" (19 февраля с 09:00 до 16:00);

— универсальные ярмарки "Для всей семьи" на улице Юности, 47а и проспекте Ленина, 25 (18 февраля с 10:00 до 18:00) и специализированная ярмарка "Художественная" в торговом комплексе "Гальянский" (19 февраля с 09:00 до 16:00); Первоуральск — универсальная ярмарка на проспекте Ильича, 32 (20 февраля);

— универсальная ярмарка на проспекте Ильича, 32 (20 февраля); Североуральск — универсальная ярмарка на Клубной, 16 (до декабря);

— универсальная ярмарка на Клубной, 16 (до декабря); пгт Верхнее Дуброво — универсальная ярмарка на Строителей, 5 (18 февраля);

— универсальная ярмарка на Строителей, 5 (18 февраля); п. Арти — универсальная и сельскохозяйственная ярмарки перед объектами ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90 (12–13 февраля);

— универсальная и сельскохозяйственная ярмарки перед объектами ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90 (12–13 февраля); с. Симинчи — универсальная ярмарка на перекрёстке Советской и Трактовой (19–20 февраля);

— универсальная ярмарка на перекрёстке Советской и Трактовой (19–20 февраля); Верхняя Салда — сельскохозяйственная на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (19–20 февраля с 09:00 до 17:00);

— сельскохозяйственная на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (19–20 февраля с 09:00 до 17:00); Невьянск — универсальная ярмарка на площади Революции (20 февраля с 09:00 до 16:00);

— универсальная ярмарка на площади Революции (20 февраля с 09:00 до 16:00); Нижняя Тура — сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на ул. 40 лет Октября, 12а (18 и 18–19 февраля соответственно);

— сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на ул. 40 лет Октября, 12а (18 и 18–19 февраля соответственно); п. Новоасбест — универсальная ярмарка в районе здания 7а по Пионерской (18 февраля с 11:00 до 17:00);

— универсальная ярмарка в районе здания 7а по Пионерской (18 февраля с 11:00 до 17:00); с. Бызово — универсальная ярмарка между домами № 7 и 9 по Ленина (20 февраля с 11:00 до 15:00);

— универсальная ярмарка между домами № 7 и 9 по Ленина (20 февраля с 11:00 до 15:00); с. Новопаньшино — универсальная ярмарка в квартале домов по Советской, 5 (18 февраля с 11:00 до 15:00) и в районе дома № 41 по Ленина (19 февраля с 11:00 до 14:00);

— универсальная ярмарка в квартале домов по Советской, 5 (18 февраля с 11:00 до 15:00) и в районе дома № 41 по Ленина (19 февраля с 11:00 до 14:00); д. Черемшанка — универсальная ярмарка в районе дома № 32 по Комсомольской (19 февраля с 14:00 до 15:00);

— универсальная ярмарка в районе дома № 32 по Комсомольской (19 февраля с 14:00 до 15:00); с. Южаково — универсальная ярмарка в районе дома № 15 по Советской (18 февраля с 12:00 до 14:00);

— универсальная ярмарка в районе дома № 15 по Советской (18 февраля с 12:00 до 14:00); с. Кайгородское — универсальная ярмарка на Ленина, 84а (19 февраля с 12:00 до 14:00);

— универсальная ярмарка на Ленина, 84а (19 февраля с 12:00 до 14:00); Реж — универсальные ярмарки на Ленина, 37а (18–20 февраля) и на Калинина, 47 (18 февраля);

— универсальные ярмарки на Ленина, 37а (18–20 февраля) и на Калинина, 47 (18 февраля); пгт Сосьва — сельскохозяйственная ярмарка перед объектами по адресам Алексеева, 13 и Алексеева, 13а (19 февраля с 09:00 до 18:00);

— сельскохозяйственная ярмарка перед объектами по адресам Алексеева, 13 и Алексеева, 13а (19 февраля с 09:00 до 18:00); Сысерть — универсальные ярмарки у здания № 35 по Ленина (19 февраля) и на Коммуны, 37 (18–19 февраля);

— универсальные ярмарки у здания № 35 по Ленина (19 февраля) и на Коммуны, 37 (18–19 февраля); Туринск — универсальная ярмарка на Свердлова, 82 (ежедневно с 08:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Так, в списке нет ярмарки, которая пройдёт в эти выходные в самом центре уральской столицы — на площади 1905 года.

Как стало известно ранее, посетителей ждут 19 и 20 февраля с 09:00 до 17:00. Посетителей ждёт разнообразие продуктов от производителей Свердловской и других областей страны. В частности, на прилавках появятся мясные деликатесы, сыры, молочная продукция, ягоды, сладости и мёд. В качестве презента для любимых мужчин предлагается рассмотреть изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из кожи и дерева, гобелены и картины.