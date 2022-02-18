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Общество
18 февраля 2022, 07:51

В Верхнесалдинском ГО завоют сирены

электросирены

Сирены загудят утром в середине недели. Фото: Павел Ворожцов

Жителей Верхнесалдинского городского округа заблаговременно предупредили о включении электросирен. Они загудят в рамках комплексной технической проверки готовности систем оповещения.

Как сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды, комплексная техническая проверка стартовала накануне. Она продлится до первых чисел марта. 

Сирены загудят 2 марта (среда) в 10:40. Во время их звучания салдинцев просят сохранять спокойствие, не прерывать своих занятий и работ.

Напомним, в последний раз на территории всей Свердловской области сирены звучали 6 октября. Тогда регион присоединится ко всероссийской тренировке по гражданской обороне. Свердловчане могли услышать сигнал "Внимание всем!", а также заметить замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. 24 ноября электросирены включали в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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