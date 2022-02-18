В Верхнесалдинском ГО завоют сирены

Сирены загудят утром в середине недели. Фото: Павел Ворожцов

Жителей Верхнесалдинского городского округа заблаговременно предупредили о включении электросирен. Они загудят в рамках комплексной технической проверки готовности систем оповещения.

Как сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды, комплексная техническая проверка стартовала накануне. Она продлится до первых чисел марта.

Сирены загудят 2 марта (среда) в 10:40. Во время их звучания салдинцев просят сохранять спокойствие, не прерывать своих занятий и работ.

Напомним, в последний раз на территории всей Свердловской области сирены звучали 6 октября. Тогда регион присоединится ко всероссийской тренировке по гражданской обороне. Свердловчане могли услышать сигнал "Внимание всем!", а также заметить замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. 24 ноября электросирены включали в Екатеринбурге.