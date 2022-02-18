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Общество
18 февраля 2022, 11:54

Народные гуляния на Масленицу пройдут 6 марта в ЦПКиО Екатеринбурга

Масленица в ЦПКиО Екатеринбурга

Вход на праздник свободный. Фото: Нина Георгиева

Жители Екатеринбурга смогут проводить зиму и встретить весну в ЦПКиО имени Маяковского. Празднование Масленицы запланировано на 6 марта.

Массовые гуляния продлятся весь день — с 12:00 до 19:00. Для гостей будут организованы атмосферные фотозоны и развлечения (бой мешками, перетягивание каната, кольцеброс, метание валенка). Самые смелые смогут залезть на 12-метровый столб или принять участие в штурме снежной крепости.

На главной сцене в 12:00 пройдёт концерт с участием творческих коллективов. Музыкальным хедлайнером праздника станет группа Zventa Sventana (проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачёва, экс "Гости из будущего"). На сцене-солнце у главной арки покажут детские спектакли. 

Посетителей парка также будут ждать на центральной аллее, где откроется ярмарка мастеров "Иван-да-Марья". Там можно будет приобрести домашний декор, игрушки, украшения ручной работы. Сжечь 6-метровое чучело Масленицы планируют в 18:00.

По данным пресс-службы ЦПКиО, программа предварительная. Карта праздника, расписание спектаклей, выступлений и мастер-классов появятся позже на сайте парка.

Областная газета Свердловской области

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