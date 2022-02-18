АСИ РФ будет сопровождать два свердловских проекта по поддержке тяжелобольных детей

За последние пять лет в регионе количество отказов от детей с синдромом Дауна удалось снизить с 80% до 0%. Фото: Галина Соловьёва

Агентство стратегических инициатив России утвердило к сопровождению шесть проектов, направленных на поддержку и помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Два из них были инициированы свердловскими организациями "Я могу! Я есть! Я буду!" и "Особые люди".

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, глава АСИ Светлана Чупшева приезжала на Средний Урал в ноябре 2021 года. Она встречалась с общественниками на площадке Социального общественного центра помощи и поддержки гражданских инициатив, который был открыт при поддержке губернатора Евгения Куйвашева.

В ходе встречи Светлане Чупшевой рассказали об опыте региональных организаций по повышению качества жизни людей с синдромом Дауна и их семей. Например, руководителю АСИ сообщили, что за последние пять лет количество отказов от детей с такой патологией удалось снизить с 80 % до 0 %. После этого Светлана Чупшева доложила об инициативах свердловских организаций президенту России Владимиру Путину.

Проектом организации "Я могу! Я есть! Я буду!" руководит мать четырёх сыновей, двое из которых с синдромом Дауна, Татьяна Черкасова. В 2016 году она совместно с московским благотворительным фондом "Даунсайд Ап" и свердловским клинико-диагностическим центром "Охрана здоровья матери и ребёнка" разработала проект документа, в котором прописаны инструкции для врачей, сообщающих о диагнозе "синдром Дауна". Спустя пять лет этот документ стал обязательным для исполнения в медучреждениях.

"Принятый в регионе документ — инструмент не только поддержки семьи и профилактики социального сиротства, но и помощи медицинским работникам, которые должны уметь грамотно реагировать на такие ситуации", — отметила Татьяна Черкасова.

Другой свердловский проект, который был одобрен к сопровождению АСИ, называется "Социальный кластер". Это первая в России двухуровневая кластерная платформа, которая нацелена на повышение качества жизни людей с инвалидностью. Платформа организована как в онлайн-формате, представляющем собой интернет-ресурс, где собрана информация обо всех услугах и возможностях для соцвыплат и пособий, так и в офлайн — это социальные центры помощи и поддержки.

К проекту "Социальный кластер" присоединились уже 14 городов Среднего Урала.