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18 февраля 2022, 12:57

Под Екатеринбургом военные стреляли из раритетных противотанковых пушек

генеральная репетиция салюта

На полигоне "Свердловский" состоялась генеральная репетиция салюта. Фото: Александр Исаков

Сегодня под Екатеринбургом на полигоне "Свердловский" артиллеристы ЦВО стреляли из раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗиС-3, применявшихся в годы Великой Отечественной войны. Они отработали синхронность выстрелов.

Совсем скоро этот навык им пригодится, ведь в 21:00 23 февраля военные запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Он прогремит на специально оборудованной площадке парка имени Маяковского.

Сегодня прошла генеральная репетиция.

Фото: Александр Исаков

Кстати, 76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 — самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. Советские артиллеристы назвали её "Зося" за простоту и надёжность. А вот солдаты вермахта — "трещоткой" — за высокую скорострельность и характерный звук.

Фото: Александр Исаков

Напомним, 23 февраля 2021 года салют в честь Дня защитника Отечества также прогремел в ЦПКиО. Пушки выпустили в небо над Екатеринбургом 30 залпов.

Областная газета Свердловской области

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Под Екатеринбургом военные стреляли из раритетных противотанковых пушек