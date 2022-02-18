Силовики Екатеринбурга устроили рейды на рынках и овощебазах для проверки мигрантов

Аналогичные мероприятия будут проводиться и в других точках, где работает большое количество мигрантов. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники МВД и Росгвардии утром 18 февраля прибыли на овощебазу № 4, которая расположена возле железнодорожного вокзала, с профилактическим рейдом. Аналогичные мероприятия будут проводиться и в других точках, где работает большое количество мигрантов.

Информацию о проведении планового профилактического мероприятия на овощебазе № 4 "Областной газете" подтвердил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Отметим, что 17 февраля на заседании правительства Свердловской области обсуждался вопрос с конфликтами, зачинщиками или участниками которых становятся мигранты из ближнего зарубежья. Губернатор Евгений Куйвашев в частности поручил встретиться "со всеми диаспорами этих южан", проанализировать правомерность их нахождения на территории страны и региона, а также предупредить о том, что вопросы, касающиеся конфликтов, будут достаточно жёстко пресекаться.

Такие поручения глава региона дал после инцидента, когда подростки-мигранты избили педагога Надежду Глазову и её дочь в микрорайоне Новая Сортировка. У первой пострадавшей перелом (необходима операция), у второй — сотрясение мозга.

Вчера вечером стало известно, что этих подростков задержали.