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Общество
18 февраля 2022, 16:03

В Екатеринбурге выбирают изображение для памятной монеты к юбилею города

здание администрации столицы Урала, дом Севастьянова и Водонапорная башня

Горожанам предстоит выбрать один из трёх предложенных вариантов. Фото: Галина Соловьёва

Власти Екатеринбурга объявили голосование по выбору изображения для памятной трёхрублевой монеты, посвящённой 300-летию города. Отдать свой голос можно до 25 февраля.

Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал начальник департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин. Он отметил, что на выбор будут предложены три варианта: здание администрации столицы Урала, дом Севастьянова и Водонапорная башня.

"Все объекты узнаваемы, ценны с архитектурной точки зрения и являются важной частью истории города", — отметил Алексей Прядеин. Голосование будет проходить на официальном портале города.

Всего Центробанком будет отчеканено 3 тысячи серебряных монет, посвящённых 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Их номинал составит 3 рубля. Плановое время пуска в оборот — 2023 год.

Напомним, в конце прошлого года в уральскую столицу прибыла первая партия памятных монет серии "Город трудовой доблести" с изображением памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Монета была выпущена в исторический день рождения Екатеринбурга — 18 ноября. Тираж составляет 1 млн штук, а номинал — 10 рублей.

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Областная газета Свердловской области

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