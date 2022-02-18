На Среднем Урале продолжают трудиться более 20 % пенсионеров

Всего на учёте в ПФР состоит 1 млн 303 тысячи свердловских пенсионеров. Фото: Галина Соловьёва

Средний размер пенсии в Свердловской области в этом году достиг 18 880 рублей. По сравнению с прошлым годом он вырос почти на 1400 рублей. Тогда этот показатель составлял 17 475 рублей.

Такие цифры сегодня на пресс-конференции привела заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Свердловской области Ольга Шубина.

Размер пенсии увеличился благодаря индексации на 8,6 % в январе этого года. Как отметила замруководителя отделения фонда, с 1 февраля на 8,4 % выросли ежемесячные выплаты инвалидам, а с 1 апреля планируется проиндексировать социальные пенсии. Уровень повышения будет определён постановлением правительства РФ в зависимости от роста прожиточного минимума пенсионера.

Всего на учёте в ПФР состоит 1 млн 303 тысячи свердловских пенсионеров. Из них 271 тысяча человек — почти каждый пятый — продолжает трудиться.

Кроме того, с 1 января 2022 года вступили в силу изменения, направленные на упрощение порядка назначения пенсии. Так, без заявлений назначаются все пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты по инвалидам. Они формируются на основании данных федеральных информационных систем, а также данных, которыми располагает Пенсионный фонд России. Как подчеркнула Ольга Шубина, в январе на Среднем Урале таким образом оформили около 500 пенсий.

28 января "Областная газета" писала, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6 % с 1 января 2022 года. Там же говорилось о том, что в среднем прибавка к пенсии по стране составит около 1,5 тысячи рублей. А 11 февраля мы сообщали, что в Госдуму внесён законопроект об индексации военных пенсий на 8,6 %