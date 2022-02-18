Нехватка кадров в ЦГБ № 2 Екатеринбурга и стоимость военно-патриотического воспитания в Нижнем Тагиле: Евгений Куйвашев отвечает на вопросы свердловчан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь отвечает на вопросы свердловчан. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь отвечает на вопросы свердловчан. В этот раз глава региона рассказал, почему в женской консультации ЦГБ № 2 Екатеринбурга не хватает медицинских кадров, а также сколько денег потратят на военно-патриотическое воспитание в Нижнем Тагиле.

Одна из жительниц Екатеринбурга пожаловалась губернатору на то, что в женской консультации ЦГБ № 2 по адресу Северный переулок, 2 большая нехватка медперсонала, из-за чего беременных женщин нередко отправляют на консультацию по адресу Опалихинская, 17. Глава региона сообщил, что уже обсудил вопрос нехватки кадров в отделении на Северном переулке с министром здравоохранения Свердловской области.

"Кадровая проблема действительно там есть. Причём причина, которая в основе лежит, даже не финансовая — так получилось, что сразу четыре врача находятся в отпуске по уходу за ребёнком. В итоге из 11 специалистов, трудоустроенных в консультации, сегодня работают только семь. В этих условиях приходится перераспределять нагрузку, привлекать врачей из филиала с Опалихинской", — пишет Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

Он подчеркнул, что это единственный выход в случае с беременными женщинами. Сейчас больница уже работает над привлечением новых кадров в отделение на Северном переулке, а региональному минздраву поручено проследить за ситуацией.

Отвечая на вопрос члена военно-патриотического клуба (ВПК) "Витязь" из Нижнего Тагила, глава региона рассказал, сколько в 2022 году предусмотрено денег на военно-патриотическое воспитание детей в этом городе.

"Если говорить конкретно о Нижнем Тагиле, то на военно-патриотическое воспитание, допризывную подготовку в этом году из областного бюджета выделено свыше 200 тысяч рублей и столько же — из местной казны. Субсидия распределяется на организацию и проведение военно-спортивных игр и мероприятий, а также на участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций", — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что хоть ВПК и не обеспечиваются полными комплектами формы, её можно купить на выделенные субсидии. Также Евгений Куйвашев пообещал обратить внимание главы Нижнего Тагила на необходимость более активной поддержки военно-патриотических клубов.