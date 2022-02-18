Олег Чемезов обсудил с главами диаспор Свердловской области особенности адаптации мигрантов

Главы диаспор выразили готовность к диалогу по вопросам воспитания толерантности у молодого поколения. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов провёл рабочую встречу с руководителями национальных объединений региона и обсудил с ними работу по недопущению нарушения законов РФ и социальных норм приезжими гражданами. Главы диаспор выразили готовность к диалогу по вопросам воспитания толерантности у молодого поколения.

Напомним, 17 февраля на заседании правительства Свердловской области обсуждался вопрос с конфликтами, зачинщиками или участниками которых становятся мигранты из ближнего зарубежья. Губернатор Евгений Куйвашев, в частности, поручил встретиться "со всеми диаспорами этих южан", проанализировать правомерность их нахождения на территории страны и региона, а также предупредить о том, что вопросы, касающиеся конфликтов, будут достаточно жёстко пресекаться.

Такие поручения глава региона дал после инцидента, когда подростки-мигранты избили педагога Надежду Глазову и её дочь в микрорайоне Новая Сортировка. У первой пострадавшей перелом (необходима операция), у второй — сотрясение мозга.

В рабочей встрече с вице-губернатором приняли участие руководители азербайджанской, армянской, киргизской, узбекской, казахской, таджикской и талышской диаспор.

"Я хочу обсудить с вами шаги, которые мы должны сделать, чтобы не допустить проявления со стороны молодёжи агрессии и нетерпимости в адрес общества. Уверен — это не вопрос национальности. В каждой культуре и религии заложены такие базовые ценности, как уважительное отношение к старшим, к женщине, забота о детях. Если где-то происходит сбой или преступление, то, скорее всего, проблема возникла горазда раньше, в ходе воспитания и становления личности", — отметил Олег Чемезов.

Представители национальных объединений указали на необходимость доработки миграционной политики в вопросах социально-культурной адаптации. По мнению вице-губернатора, одним из условий решения данной проблемы может стать декриминализация процесса регистрации и трудоустройства мигрантов, прибывших на Средний Урал. Мигрантам необходимо упростить возможность сдать экзамен на знание русского языка и российской истории, дать им больше легальных путей адаптации и обустройства в новом для себя окружении.

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