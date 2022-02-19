Евгений Куйвашев заказал подарок своей маме у 12-летнего столяра

Мастерскую Матвей организовал у себя в комнате, где он сам строгает и обтёсывает дерево, а также выжигает узоры. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram рассказал о 12-летнем Матвее Фомкине, который занимается изготовлением деревянных изделий для кухни. Глава региона призывает поддержать юного предпринимателя.

По словам губернатора, Матвей — круглый отличник в школе. С шести лет он занимался карате киокусинкай и даже получил жёлтый пояс. Однако из-за того, что занятия карате дорого стоят, мальчику пришлось оставить любимый спорт.

"Матвей живет вдвоём с мамой, а у неё не всегда есть возможность платить взносы. Поэтому парень решил заработать самостоятельно и начал продавать деревянные изделия с резьбой, которой увлекается в свободное время. В 12 лет бизнес придумал, представляете!" — пишет Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

Мастерскую Матвей организовал у себя в комнате, где он сам строгает и обтёсывает дерево, а также выжигает на разделочных досках, подставках под горячую посуду и других деревянных изделиях. На заказ юный предприниматель изготовит кухонные принадлежности любой формы, может сделать на них рисунок или написать пожелание.

"Первую доску, конечно, подарил маме. А остальные выставил на продажу, и у него моментально все разобрали. Давайте купим что-нибудь у Матвея. Я уже заказал своей маме подарок", — рассказал губернатор.

Напомним, неделю назад Евгений Куйвашев рассказывал о другом свердловском предпринимателе — 29-летнем жителе Ирбита Александре Крюкове, который меньше чем за год стал дизайнером одежды с клиентами по всему миру.