Историю про похитителя детей на серой "Волге" придумал школьник из Арамиля

На установление личности и поимку водителя были брошены большие человеческие и технические ресурсы территориального ОВД. Фото: скриншот из видео в группе "Подслушано Арамиль" в соцсети "ВКонтакте"

Позавчера в социальных сетях и мессенджерах среди жителей Арамиля и Бобровского начала распространяться информация о некоем "мужчине кавказской национальности", который ездит на серой "Волге" и пытается похитить детей. История оказалась выдумкой подростка.

По словам пресс-секретаря регионального главка полиции Валерия Горелых, заявление о попытках похищения детей в Бобровском и Арамиле поступило в полицию на днях. На установление личности и поимку водителя были брошены большие человеческие и технические ресурсы территориального ОВД.

"Подросток по дороге в школу захотел понаслаждаться свободой и, чтобы не идти на занятия, придумал "блокбастер", связанный с попытками какого-то маньяка увезти его в неизвестном направлении. Об этом он сначала сообщил маме, а затем с отцом сходил в полицию, где они подали соответствующие заявления. В присутствии школьного психолога подросток "раскрыл карты" и сообщил истинную цель своей "сказки", — рассказал полковник Валерий Горелых "ОГ".

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с отцом о ненадлежащем воспитании ребёнка, а школьнику напомнили об ответственности за подобные выдумки. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области напоминает жителям региона о необходимости тщательной перепроверки сведений, которые публикуются в социальных сетях.

"Эта история может служить лучшим примером того, как на ровном месте могут родиться так называемые страшилки о бандах, маньяках, насильниках и тому подобных криминальных личностях", — дополнил Валерий Горелых.

Напомним, один из жителей Бобровского рассказал в группе "Подслушано Арамиль" в соцсети "ВКонтакте", что попытка похищения его ребёнка имела место 17 февраля в 08:30 на улице Дёмина, когда мальчик шёл в школу. Неизвестный мужчина попытался затащить его в машину, однако ребёнку удалось вырваться и убежать.

Ещё об одной попытке похищения уже в Арамиле рассказали в группе "Село Косулино": когда девочка выходила из бассейна, к ней подошёл мужчина кавказской национальности и начал уговаривать поехать с ним. Водитель "Волги" говорил, что родители девочки попросили подвезти её до дома. Девочка на уговоры не поддалась, зашла обратно в бассейн и ждала, пока мужчина уедет.