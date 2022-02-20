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20 февраля 2022, 10:57

В "Екатеринбург-ЭКСПО" пройдёт первый фестиваль уральской лиги КВН

КВН в Екатеринбурге

В середине марта КВНщики покажут зрителям игру с уральским акцентом. Фото: Павел Ворожцов

МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" (MTC Live Холл) станет официальной площадкой екатеринбургской лиги КВН "ЕКАТ". Первый фестиваль запланирован на 16 марта.

Об этом рассказал гендиректор МВЦ Игорь Данилов. По его словам, в январе на фестивале Клуба весёлых и находчивых в Сочи было принято решение возродить уральскую лигу и дать ей новое название.

"Молодые КВНщики с Урала и гости из других регионов покажут зрителям знакомую всем, добрую, смешную игру с уральским акцентом. Всех зову и очень жду", — заявил он в Facebook.

Напомним, в Екатеринбурге прошли уже две встречи выпускников КВН — в 2019 и 2021 годах. На первую игру были приглашены "Уральские пельмени", "Город Пятигорск" и "Камызяки" (победили). В прошлом году участие принимали "Вятка" (победили), "Азия-Mix" и "Борцы. Северный десант".

Добавим, в прошлом году КВН отметил своё 60-летие. Впервые игра вышла в эфир в ноябре 1961 года.

Областная газета Свердловской области

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