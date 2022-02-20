Темы дня

Общество
20 февраля 2022, 16:51

В Свердловской области потеплеет до +3

зима

В Екатеринбурге в светлое время суток в понедельник и среду прогнозируется +1...+3 ºС, во вторник — около нуля. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале становится всё теплее. В начале новой недели свердловчанам обещают до +3 градусов.

По данным Уральского гидрометцентра, даже в тёмное время суток не будет слишком холодно. Так, в ближайшую ночь ожидается -2...-7 ºС, в две последующие — до -4...-9 ºС.

В первый рабочий день и праздничный выходной (23 февраля) столбики термометров будут показывать -2...+3 ºС. Во вторник воздух прогреется только до -4...+1 ºС. Все три дня будет снежно. Ветер подует с юго-запада. Местами возможны порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге в светлое время суток в понедельник и среду прогнозируется +1...+3 ºС, во вторник — около нуля.

Напомним, тёплая погода способствует образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий. Как избежать травм и что делать, если неприятность уже случилась, читайте тут.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.02.2022, 18:38 / Общество
В Екатеринбурге открыли пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР
20.02.2022, 17:49 / Спорт
В Пекине проходит церемония закрытия Олимпийских игр
20.02.2022, 16:51 / Общество
В Свердловской области потеплеет до +3
20.02.2022, 15:50 / Политика
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР. Что известно о беженцах
20.02.2022, 14:42 / Общество
В Екатеринбурге на стройплощадке погиб рабочий