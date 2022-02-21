В России стартовала четырёхдневная рабочая неделя

В середине недели россиян ждёт выходной. Фото: Алексей Кунилов

В России начавшаяся неделя будет сокращённой и продлится всего четыре дня. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества.

В этом году праздник выпадает на среду, поэтому 23 февраля будет выходным. Во вторник, 22 февраля, рабочий день будет сокращён на час.

Как ранее сообщала "Областная газета", всего в 2022 году россиян ждут шесть сокращённых недель: в феврале, марте, мае (две сокращённые недели по три дня), июне (праздничными будут дни с субботы по понедельник — с 11 по 13 число) и в ноябре (запланирован отдых с пятницы по воскресенье — с 4 по 6 число).

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