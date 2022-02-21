Александр Бастрыкин подтвердил, что останки под Екатеринбургом принадлежат царской семье

Останки Николая II (на фото) и членов его семьи были найдены в 1991 году. Фото: Алексей Кунилов

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подтвердил, что останки, которые нашли под Екатеринбургом в 1991 году, принадлежат императору Николаю II и членам его семьи. Такой результат показали многочисленные исследования.

Об этом глава СКР рассказал в интервью "Российской газете". При помощи ДНК-исследования сравнивались гены найденных останков и биоматериалы императора Александра III.

"Костные фрагменты останков N4, которые идентифицированы, как Николай Александрович Романов, в ходе экспертиз сравнивались с биологическими образцами, полученными от останков Александра III. Их результаты подтвердили вероятность отцовства на 99,9999988 процента, что подтверждает принадлежность этих останков Николаю II", — рассказал Александр Бастрыкин.

Кроме этого останки сравнивались с генетическим профилем из крови, изъятой с рубашки Николая II, хранящейся в Эрмитаже.

Напомним, ранее Следственный комитет РФ окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи. 26–29 мая 2022 года должен состояться Архиерейский собор РПЦ, участники которого ознакомятся с результатами экспертиз останков царской семьи. По итогам Русская православная церковь может высказать свою официальную позицию по поводу екатеринбургских останков — принадлежат ли они семье Николая II. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что на сегодняшний день ничего не мешает признанию подлинности екатеринбургских останков.