Александр Бастрыкин подтвердил, что останки под Екатеринбургом принадлежат царской семье

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подтвердил, что останки, которые нашли под Екатеринбургом в 1991 году, принадлежат императору Николаю II и членам его семьи. Такой результат показали многочисленные исследования.
Об этом глава СКР рассказал в интервью "Российской газете". При помощи ДНК-исследования сравнивались гены найденных останков и биоматериалы императора Александра III.
"Костные фрагменты останков N4, которые идентифицированы, как Николай Александрович Романов, в ходе экспертиз сравнивались с биологическими образцами, полученными от останков Александра III. Их результаты подтвердили вероятность отцовства на 99,9999988 процента, что подтверждает принадлежность этих останков Николаю II", — рассказал Александр Бастрыкин.
Кроме этого останки сравнивались с генетическим профилем из крови, изъятой с рубашки Николая II, хранящейся в Эрмитаже.
Напомним, ранее Следственный комитет РФ окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи. 26–29 мая 2022 года должен состояться Архиерейский собор РПЦ, участники которого ознакомятся с результатами экспертиз останков царской семьи. По итогам Русская православная церковь может высказать свою официальную позицию по поводу екатеринбургских останков — принадлежат ли они семье Николая II. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что на сегодняшний день ничего не мешает признанию подлинности екатеринбургских останков.
Первое следствие по делу царской семьи началось в конце июля 1918 года. Но тогда тела одиннадцати человек так и не удалось найти.
Останки некоторых членов семьи Романовых были найдены в 1991 году. Останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии нашли в 2007 году. Расследование убийства возобновилось в 2015 году. Перед следователями стояла непростая задача — заново проверить все версии и гипотезы того, что происходило в Екатеринбурге с 16 по 18 июля 1918 года. В 2018 году в Следственном комитете России подтвердили подлинность найденных под Екатеринбургом останков. Экспертиза показала, что они принадлежат императору, членам его семьи и лицам из их окружения.
По итогам проведённой работы СКР опубликовал трёхтомную книгу "Преступление века. Материалы следствия". Предисловие к ней написал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Ознакомиться с книгой можно на сайте ведомства.