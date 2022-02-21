В Берёзовском устроят "Молодецкие забавы" на Масленицу

Масленица будет отмечаться в воскресенье, 6 марта. Фото: конкурс "Молодецкие забавы" в Берёзовском, афиша

В Берёзовском на Масленицу, 6 марта, пройдёт конкурс "Молодецкие забавы". Начался сбор заявок от команд-участников. Организаторы приглашают мужчин от 18 лет.

Будут сформированы команды по шесть человек, в том числе от учреждений, соседей по дому, родственников, друзей, знакомых, проживающих в городе. В Историческом сквере они будут поднимать гири, бегать в мешках и метать валенки. Заявки принимают до 28 февраля в ДК "Современник".

Там же до конца февраля собирают участников традиционного конкурса на лучшее масленичное чучело. Приглашаются все желающие от 5 лет. Отмечается, что куклу можно сделать самостоятельно или с друзьями из натуральных материалов. Высота чучела должна быть от 1 до 1,5 метров.

Напомним, что после Масленичной недели у православных верующих начнётся 48-дневный Великий пост.