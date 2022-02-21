В свердловское заксобрание внесли законопроект о ликвидации Уставного суда

Двухэтажное здание, где сегодня находится Уставный суд Свердловской области (ул. Пушкина, 19), построено между 1812 и 1819 годами. Изначально в нём находилась почтовая станция. Фото: Алексей Кунилов

В свердловское заксобрание внесли законопроект об упразднении областного Уставного суда. Он будет ликвидирован с 1 июля 2022 года.

Согласно проекту закона, внесённому в областной парламент, судьям полагается ряд гарантий. Тем, кто уходит в отставку, проработав в сфере юриспруденции не менее 10 лет, будут выплачивать пенсию или не облагаемое налогом пособие в размере 80 % от зарплаты. Им будут доступны бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, компенсации на проездные, за ними сохранится статус судьи с прилагающимися к нему гарантиями.

Мероприятия по упразднению Уставного суда будут проводиться ликвидационной комиссией, которую сформирует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Законопроект подготовлен Уральским институтом регионального законодательства и свердловскими депутатами.

К началу следующего года будут упразднены все уставные суды субъектов РФ. Ликвидацию конституционных (уставных) судов в прошлом году одобрила Госдума. С инициативой выступили наш земляк, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Предполагается, что рассматривать запросы на соответствие нормативных актов уставам и Конституции с 2023 года будут суды общей юрисдикции. В регионах также могут создать уставные советы при законодательных (представительных) органах власти. Однако в Свердловской области по такому пути решили не идти.

Отметим, что с 2014 года областной Уставный суд рассматривал не более 10 дел за год. Председателем Уставного суда Свердловской области с 2010 года является Вадим Пантелеев. В прошлом году он отметил 60-летний юбилей.