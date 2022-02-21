В "Яндексе" произошёл масштабный технический сбой

Технические неполадки наблюдаются уже больше полутора часов. Фото: downdetector.ru

В работе сервисов компании "Яндекс" с 09:00 по московскому времени наблюдаются сбои. Большинство пользователей испытывают трудности при работе с сайтом.

По данным сайта downdetector.ru, около 77 % пользователей "Яндекса" жалуются на работу веб-сайта, 15 % пользователей сообщают о невозможности авторизоваться в сервисах компании, а ещё у 8 % людей возникают проблемы с поисковой системой.

Технические неполадки наблюдаются уже больше полутора часов. Самые масштабные сбои зафиксированы в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Минске.