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Общество
21 февраля 2022, 12:28

В "Яндексе" произошёл масштабный технический сбой

Карта сбоя

Технические неполадки наблюдаются уже больше полутора часов. Фото: downdetector.ru

В работе сервисов компании "Яндекс" с 09:00 по московскому времени наблюдаются сбои. Большинство пользователей испытывают трудности при работе с сайтом.

По данным сайта downdetector.ru, около 77 % пользователей "Яндекса" жалуются на работу веб-сайта, 15 % пользователей сообщают о невозможности авторизоваться в сервисах компании, а ещё у 8 % людей возникают проблемы с поисковой системой.

Технические неполадки наблюдаются уже больше полутора часов. Самые масштабные сбои зафиксированы в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Минске.

Областная газета Свердловской области

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