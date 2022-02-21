В Свердловской области рассматривают несколько мест для размещения беженцев

В Свердловской области разработан комплексный план по оказанию помощи людям, экстренно покинувшим территорию Донбасса. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская область готовится принять беженцев из ДНР и ЛНР. Это будут в основном дети, женщины, пожилые. Рассматривается несколько вариантов мест их временного размещения.

Всё будет зависеть в том числе от эпидстатуса прибывающих. Такие заявления сегодня сделал замгубернатора Павел Креков. Он также сообщил, что по поручению главы региона Евгения Куйвашева разработан комплексный план по оказанию помощи людям, экстренно покинувшим территорию Донбасса. Действует специальная рабочая группа. Привлечены областной Минздрав, Минсоцполитики и Минобразования. Всех беженцев обеспечат медпомощью, образовательные учреждения готовы организовать дистанционное обучение для прибывших детей.

Напомним, что накануне на Среднем Урале были открыты пункты сбора гуманитарной помощи, деятельность которых координируют региональное отделение Красного креста и волонтёрские отряды.

Как ранее писала "Областная газета", утром 18 февраля ситуация на востоке Украины усугубилась — обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Вооружённых сил Украины стали более активными. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил централизованную эвакуацию населения в Россию. Более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть соседние области Украины. Их эвакуировали в Россию, в основном в Ростовскую область. Беженцев также направят в другие регионы.

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