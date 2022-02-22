Вещественная помощь

Одежду можно выбрать на любой возраст и пол Фото: из архива Вероники Жильцовой

Последние годы тренд – не выбрасывать старую одежду. Кто-то сдаёт вещи на переработку, кто-то пытается дать им вторую жизнь. При этому у одних, как в том анекдоте, шкаф полный – носить нечего. Других не спасают даже финальные скидки: обновки – не по карману. Казалось бы, что общего между этими людьми? Вещи, которыми они пользуются. Рассказываем, где взять одежду бесплатно или за копейки и куда деть ворох ненужных вещей.

Неубыточный бизнес

ЛидияКурочкина работает у себя на ферме. Работа у неё грязная – в прямом смысле слова: куры, мясо, с этого года открыла еще и рыбный отдел.

– У меня любая одежда быстро изнашивается. Как-то купила специализированный костюм за несколько тысяч рублей. Через месяц он превратился в обноски. В Интернете прочитала о проекте «Нужные вещи» в городе Берёзовском. Там на 100 рублей накупила себе сразу целый мешок разной одежды. В этом буду ходить, наверное, месяца два! – поделилась хозяйка фермы.

Магазин, где платишь 100 рублей только за вход, открылся в Берёзовском не так давно, в декабре прошлого года. Владелица торговой точки – Вероника Жильцова. На реализацию своего проекта она получила грант, идею открыть такой социальный бутик она вынашивала несколько лет.

– Сначала я подала заявку на грант «Есть идея» в Берёзовском, но не выиграла. Зато смогла выиграть другой грант в этом городе. Мне выделили 80 тысяч рублей на закупку первых контейнеров, – рассказывает Вероника Жильцова.

Первые контейнеры, купленные на грантовые деньги, в Берёзовском установили в июне 2021 года. За полгода проект «Нужные вещи» набрал силы, и пункты сбора вещей выросли в магазин. Отовариваться здесь можно два раза в неделю, в остальные дни сотрудники торговой точки принимают и сортируют вещи. Идея фиксированной таксы за вход, а не за отдельную вещь, оказалась более жизнеспособной. Сто рублей с каждого посетителя позволяют платить за аренду помещения и выдавать зарплату сотрудникам. К тому же вещи в торговом зале не залёживаются, посетители не ограничивают себя и набирают обычно кто сколько унесёт. Но даже при такой системе часть вещей уходит на переработку, в основном это одежда, уже непригодная к ношению: грязная, старая или рваная.

– У нас отовариваются от 100 до 160 человек в месяц. Среди них – жители Берёзовского, посёлков Монетного, Лосиного, Кедровки, Изоплита. В нашей команде трудятся 15 человек, большинство – волонтёры. Несмотря на то что наш магазин находится не в самом удачном месте, он всё же неубыточен и позволяет немного покрыть расходы. Не так давно мы поставили свой контейнер в Екатеринбурге на закрытой домовой территории на улице Островского, 2, – пояснила Вероника Жильцова.

Иногда среди старой одежды попадаются необычные находки. Однажды в пункте приёма вещей заметили странный чемодан. Думали, что там печатная машинка. Но внутри оказался… красный аккордеон. Да ещё и новый! Инструмент не успел пролежать и дня. Его забрал городской женсовет. Пенсионерки сняли видео, как они играют на нём, и выложили этот ролик в Инстаграм.

Не утиль, а экопроект

В Екатеринбурге общемировой тренд на круговорот вещей давно прижился. Проект «Вещь добра» уже многим известен. В уральской столице сейчас расположены 14 контейнеров, и очень часто они стоят переполненными. То есть запрос на такие услуги есть.

Мама двоих детей Анна Степанова, как и все родители, хорошо знает, что дети быстро вырастают из своей одежды, и многие вещи остаются в хорошем состоянии. Разбирая залежи кофт, платьев, комбинезонов на все сезоны, она сожалеет о потраченных деньгах.

– В моём окружении нет семей с детьми подходящего возраста, чтобы отдать наши вещи, продавать всё это через сервисы объявлений тоже не получается, я выставила несколько вещей за копейки, таких цен даже в секонд-хенде нет, но и то никто не звонит и не покупает. А место всё это занимает дома, надо освобождать полки для новой одежды, дети-то растут. Унести просто на помойку – рука не поднимается, кому-то бы это всё пригодилась. Когда узнала про новый проект, собрала баулы и увезла в контейнер в одном из ТЦ Екатеринбурга, – делится Анна Степанова.

Средства на проект «Вещь добра» Денис Лекомцев получил после участия в шоу «стартап-реалити» главы «Русской медной компании» ИгоряАлтушкина. Суть проекта – сбор ненужных вещей, часть из которых отправляют на переработку, часть продают в магазине, остальное – раздают нуждающимся.

В 2021 году Денис Лекомцев отказался от грантов и расширил штат сотрудников, объяснив это тем, что его проект вышел на самоокупаемость. Правда, незадолго до этого магазин секонд-хенда, который принадлежал проекту, закрылся. Ранее там можно было купить поношенную одежду ценой от 300 рублей до 2 500. Запись о закрытии магазина появилась на официальной странице «Вещи добра» в Инстаграме в декабре 2021 года. Однако у организации есть партнёры среди магазинов секонд-хенда, а также существует платный вывоз вещей из дома.

По словам Дениса Лекомцева, проект позволяет снизить нагрузку на экологию и помочь нуждающимся. Насчёт последнего он уверяет: помощь осуществляется адресно в пределах Свердловской области, часто совместно с благотворительными фондами. Заявки поступают в фонды и в организацию «Вещь добра» по телефону.

Охота на бренды

Пока одни расхламляются, другие – затариваются за копейки. В последнее время в социальной сети Тик-Ток появились видеоролики, где люди рассказывают, как они охотятся на брендовые вещи в магазинах секонд-хенда. Студентка Мария Ефимова призналась: поиски дорогих вещей за копейки для неё – азартная игра.

– Я просто в восторге: вот это платье известного бренда. И я покупаю его за 150 рублей! – смеётся девушка. Весь мой гардероб состоит из брендовых вещей, купленных в секонд-хенде, почти каждый раз, когда я иду в магазин, я нахожу вещи с бирками, то есть кто-то купил себе вещь, она пролежала где-то и человек её отдал, так и не надев ни разу. Совсем новую. Видео с такими историями набирают миллионы просмотров.

Экология в тренде

Производство одежды, безусловно, вредит экологии. Пестициды и химикаты, которые используют для выращивания хлопка, попадают в почву. Туда же попадают и красители. По данным исследований, на модную индустрию приходится пятая часть загрязнения всей пресной воды на планете. Многие бренды уже переходят на так называемое безотходное производство. Используют для новых вещей ткани из переработанных материалов.

Милосердные будни

Распределением старой одежды занимается и благотворительная организация «Милосердие». Правда, в отличие от остальных, они делают упор не на экологию, главная цель – одеть нуждающихся. Одежду можно приносить в храмы Екатеринбурга. Как правило, в большинстве из них есть пункты сбора вещей. Часть одежды попадает в «автобус милосердия», где её раздают бездомным.

Как пояснили волонтёры «автобуса милосердия» журналисту «Облгазеты», они стремятся дать таким людям самое необходимое. Если у бездомного, например, ботинки в сносном состоянии, они откажут ему в новой паре обуви. Зато приберегут эту пару для того, кто пришёл босиком.

Тренд сбора вещей и передачи их другим людям увлекает всё большее число уральцев. В Екатеринбурге на улице Антона Валека появилась специальная вешалка «Заботушка – согреваюшка». Там можно одеться как самому, так и поделиться своей верхней одеждой.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК СДАТЬ ВЕЩИ, НУЖНО: постирать их;

проверить, работают ли молнии/застёжки у верхней одежды;

проверить состояние обуви и сумок: рваное, грязное, сломанное лучше отнести на помойку; ЧТО ПРИНОСИТЬ НЕ НАДО: грязную и/или рваную одежду;

сломанные/порванные игрушки;

поношенное нижнее бельё, носки, колготки;

мелкие обрезки ткани.