Свердловчане готовы разместить у себя беженцев с Донбасса

Жительница Первоуральска написала, что может принять семью с Донбасса. Фото: Галина Соловьёва

Жители разных регионов России решили оказать посильную помощь людям, эвакуированным с юго-востока Украины. Для этого они создали группу "Размещение беженцев с Донбасса" в Telegram.

В ней состоят более двух тысяч участников, которые живут во многих уголках страны, в том числе в Свердловской области. Руку помощи готовы протянуть беженцам жители Екатеринбурга, Первоуральска, Ирбита, Краснотурьинска. Так, жительница Первоуральска может принять семью с Донбасса. Она пишет, что есть свободная комната с мебелью, телевизором и компьютером.

Вчера "Областная газета" писала, что встолице Урала на базе Дома добровольцев (улица Крылова, 2) начал работать пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных с юго-востока Украины. Ситуация там усугубилась утром 18 февраля. В этот день обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Вооружённых сил Украины стали более активными. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил централизованную эвакуацию населения в Россию.

Более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть соседние области Украины. Основной поток беженцев пришёлся на Ростовскую область. О том, что ещё известно о беженцах, читайте тут.

Сегодня мы сообщали, что спасательную операцию организовали и екатеринбургские зоозащитники. Они отправились за питомцами, которых в ЛНР и ДНР бросили владельцы во время эвакуации.