Праздник длиною в век

День защитника Отечества принято считать мужским праздником. Но в российской армии служат и женщины. По словам министра обороны Сергея Шойгу, их в войсках более 40 тысяч. Фото: Алексей Кунилов

23 февраля, Россия (а также некоторые страны бывшего СССР) отметят День защитника Отечества.

История этого праздника сильно запутана. Установить его предложил Председатель Высшей военной инспекции Рабоче-крестьянской Красной Армии Николай Подвойский. 10 января 1919 года он направил во ВЦИК РСФСР своё предложение: «28 января исполняется год со дня издания Советом Народных Комиссаров декрета о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии. Было бы желательно отпраздновать годовщину создания Красной Армии, приурочив празднование к 28 января, дню издания декрета».

Однако просьба Подвойского дошла до адресата с опозданием, и организовать празднества в нужное время уже не представлялось возможным. Поэтому ВЦИК отказался устраивать всероссийский праздник. А вот московские большевики отреагировали по-другому. Президиум Моссовета решил, что годовщину создания РККА не обязательно отмечать день в день и совместил торжества с другим праздником – Днём красного подарка, который годом ранее прошёл 17 февраля. Но в связи с тем, что в 1919 году 17 февраля попало на понедельник, День красного подарка (и, соответственно, празднование годовщины создания РККА) отложили на ближайшее воскресенье, то есть на 23 февраля.

Праздник успешно отметили и... забыли о нём. А через 3 года вдруг вспомнили и решили возродить, причём с официальным всероссийским статусом. Тут, правда, не обошлось без серьёзной накладки: люди, готовившие (и принимавшие) постановление президиума ВЦИКа, в нюансы прошлых событий вникать не стали и датой праздника выбрали не 28 января, а 23 февраля. Ошибку заметили через год, но исправлять не стали.

Название праздника за 100 лет несколько раз менялось. Поначалу это был День Красной Армии, в 1946 году он стал Днём Советской армии, а в 1949 – Днём Советской армии и Военно-морского флота. В 1993 году праздник был переименован в День защитников Отечества, а в 2006-м – в День защитника Отечества.

Кроме России, 23 февраля отмечают ещё в трёх странах бывшего СССР – в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. В других постсоветских республиках День защитника Отечества тоже существует, но отмечается в другие даты.

В России День защитника Отечества с 2002 года является нерабочим праздничным днём.

Уральский след В жизни Николая Подвойского были моменты, связанные с нашей областью. Летом 1918 года он был на Урале, руководил операциями против белочехов. 14 июня посетил Екатеринбург, где совместно с руководством Уральской области создал Северо-Уральско-Сибирский фронт.

Дочь Николая Подвойского – Нина – была замужем за Андреем Свердловым – сыном Якова Свердлова.