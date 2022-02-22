Донбасс не бросим

Всего за два дня свердловчанам удалось собрать целую машину одежды, бытовой техники и вещей первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР. Фото: Павел Ворожцов

18 февраля после мощных обстрелов со стороны украинских силовиков власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию в Россию мирного населения. Российские власти подготовили для беженцев 400 пунктов временного размещения в 43 регионах России, в том числе в Свердловской области. Руководство региона заявило о полной готовности принять вынужденных переселенцев.

К приёму – готовы

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в регионе создана рабочая группа для приёма людей, эвакуирующихся из ДНР и ЛНР. К вопросу размещения переселенцев также привлечены сразу несколько профильных министерств: соцполитики, образования и здравоохранения. Всех прибывших обеспечат необходимой медицинской помощью. Особое внимание уделят санитарной безопасности: при желании эвакуировавшиеся смогут вакцинироваться, – сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

– Учебные заведения готовы первоначально организовать дистанционное обучение как раз на период обследований, а потом и прямое обучение всех тех, кто в этом будет нуждаться. Если будут люди с ограничениями здоровья, какие-то ограничения, связанные с передвижением, то министерство социальной политики специально для них готовит места, а также если будут приезжать организованные коллективы детских домов, – подчеркнул Креков.

По его словам, на Средний Урал будут прибывать в основном дети, женщины и люди пожилого возраста. Уже многие свердловчане заявили о готовности помочь в приёме переселенцев — знакомых и родных. Замгубернатора также поблагодарил активных граждан, которые собирают гуманитарную помощь.

Сколько беженцев прибудет в Свердловскую область и где конкретно будут располагаться пункты временного размещения, пока не сообщается.

Первый — пошёл

Между тем в Ростов-на-Дону из Свердловской области уже отправилась первая фура с гуманитарной помощью для беженцев ДНР и ЛНР. В Екатеринбурге в Доме добровольцев (ул. Крылова, 2) открылся пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных с юго-востока Украины. Всего за два дня свердловчанам удалось собрать целую машину одежды, бытовой техники и вещей первой необходимости.

Телефон в Доме добровольцев не умолкает ни на секунду: волонтёры едва успевают отвечать на звонки. Люди интересуются, что можно принести и когда подъехать, чтобы передать помощь. Дом добровольцев на Крылова, 2 сейчас работает круглосуточно. Здесь готовы принять товары первой необходимости, одежду, продукцию длительного хранения. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 8 (343) 382–23–77.

Единственное, чего не нужно приносить, так это скоропортящиеся продукты – их точно не смогут доставить адресатам. Остальное — практически всё: предметы личной гигиены, детские вещи, бытовую технику, сообщил руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес. Конечно, лучше, чтобы вещи были новые, но и просто чистые и в хорошем состоянии тоже подойдут. Если продукты – то с запасом срока годности: например, крупы и консервы, отметил Евгений Дайнес.

Если в одном месте будет собран большой объём вещей, при необходимости волонтёры даже готовы выехать на своем микроавтобусе в другие города, чтобы забрать гуманитарный груз.

Пункт организован общественной благотворительной организацией «Российский Красный Крест», добровольцами общероссийского штаба акции #МыВместе, Общественной палатой Свердловской области и свердловским региональным отделением партии «Единая Россия».

«Средний Урал не остался в стороне – в Екатеринбурге была организована работа объединённого пункта сбора помощи для эвакуированных с юго-востока Украины. Губернатор Евгений Куйвашев направил все необходимые ресурсы для проведения этой работы, подключилось наше региональное отделение партии и волонтёрские организации. Пункт сбора работает на Крылова, 2. У нас есть информация от коллег из Ростова-на-Дону о перечне необходимых вещей и продуктов, которые мы и собираем», – сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Жуков.

Центр сбора гуманитарной помощи открылся и в Серове на улице Красноармейской 6, он также работает круглосуточно.

Вопросы организации таких центров в регионе обсудили на заседании Общественной палаты Свердловской области, сообщил её председатель Александр Левин:

– Мы это поддерживаем и организовываем с Красным Крестом и с #МыВместе. Главное, что сегодня приняли решение включить в эту работу общественные палаты городов и районов Свердловской области. Это очень важно, чтобы общественность приняла участие в организации центров и сборе гуманитарной помощи.

Встретим как родных

К оказанию помощи готов подключиться и аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Тем более что опыт в этой сфере уже есть — работа с украинскими переселенцами в 2016 году, рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова:

– Мы, со своей стороны, будем работать нашими неправительственными юридическими организациями, потому что в прошлый раз я не могу себе представить, как бы мы обошлись без наших помощников по правовой части. Бывало, в день приходили до 20–30 человек. Сами будем ездить.

Главное, я бы хотела отметить особенность Свердловской области – это наши неправительственные организации. Вот ситуационный центр показал, что он востребован, что звонят люди туда, то есть Дом добровольцев начал работать.

Напомним, более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть соседние области Украины. Их эвакуировали в Россию, в основном в Ростовскую область.

Беженцев также направляли в Воронежскую и Курскую области. Всего о готовности принять прибывающих заявили около 30 регионов. По данным погрануправления ФСБ, за сутки российскую границу пересекли более 30 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

Известно, что прибывшим оказывают психологическую и материальную помощь. Президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Россию, по 10 тысяч рублей.

Как ранее писала «Областная газета», утром 18 февраля ситуация на востоке Украины усугубилась — обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Вооружённых сил Украины стали более активными. Вечером того же дня в центре Донецка была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Сам он не пострадал.

После этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил централизованную эвакуацию населения в Россию. Основной поток беженцев пришёлся на Ростовскую область. Президент России поручил врио МЧС РФ Александру Чуприяну немедленно вылететь в регион для организации на месте работ по созданию условий для размещения прибывающих граждан ДНР и ЛНР, обеспечению их горячим питанием и медпомощью.

ВАЖНО Центр сбора гуманитарной помощи в Екатеринбурге: ул. Крылова, 2; тел.: 8 (343) 382–23–77. Работает круглосуточно. Центр сбора гуманитарной помощи в Серове: ул. Красноармейская 6, тел.: +7902–265–37-59; 8 (343) 856–17–63. Работает круглосуточно.