В Екатеринбурге 23 февраля пройдёт тестирование системы записи детей в лагеря

Настоящий приём заявлений от родителей на отдых ребёнка в летних оздоровительных лагерях стартует 1 марта. Фото: Павел Ворожцов

Родители в Екатеринбурге смогут спокойно протестировать систему записи детей в загородные лагеря. Тестирование пройдёт в праздничный выходной день, 23 февраля, с 12:00 до 18:00.

Заполнить заявление можно будет на портале государственных и муниципальных услуг. После тестирования все записи будут аннулированы. Настоящий приём заявлений от родителей на отдых ребёнка в летних оздоровительных лагерях стартует 1 марта. Об ошибках в ходе тестирования можно сообщать на почту kidscamp@ekadm.ru до 25 февраля.

"Мы специально проводим "Народное тестирование" перед стартом записи детей в оздоровительные лагеря, чтобы родители могли заранее ознакомиться с формой заявления, попробовать её заполнить и понять, какие сведения необходимо подать. Но хочу напомнить, что после окончания тестирования все заполненные формы будут аннулированы", — приводит мэрия Екатеринбурга слова начальника департамента образования Константина Шевченко.

Для заполнения заявки родителям надо выбрать на портале в разделе "Семья и дети" услугу "Предоставление путёвок для летнего отдыха детей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных стационарных оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности". Будут доступны заявления в загородные и городские лагеря, а также в санатории.

Напомним, что настоящая запись в загородные лагеря продлится с 1 по 15 марта, в городские – с 5 по 19 марта, в санатории – с 15 по 29 апреля. Подать заявление можно через портал госуслуг, МФЦ и ЦМУ. На сайтах школ должна появиться информация, в какие дни они принимают заявки.

В 2021 году летняя оздоровительная кампания стартовала в первый день лета. Свои двери открыли более 1 100 организаций.

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