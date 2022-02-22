Этим же указом президента РФ госнаграда присвоена уроженцу Североуральска, возглавляющему Оренбургскую область, Денису Паслеру. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении госнаград. Трое свердловчан стали заслуженными юристом, экономистом и работником транспорта РФ. Ещё один житель региона награждён Орденом Дружбы.

Почётные звания присвоены:

ведущему научному сотруднику Института экономики УрО РАН Ольге Козловой — "Заслуженный экономист РФ" за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу;

завкафедрой прокурорской деятельности УрГЮУ Евгению Ергашеву — "Заслуженный юрист РФ" за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу;

начальнику управления — главному госинспектору госавтонадзора Уральского межрегионального управления госавтонадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игорю Бородулину — "Заслуженный работник транспорта РФ" за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, за трудовые успехи Орденом Дружбы награждён свердловский железнодорожник Николай Ивченков. Он работает машинистом тепловоза пункта подмены локомотивных бригад Алапаевск локомотивного бюро Егоршино Свердловской дирекции тяги Дирекции тяги — филиала ОАО "РЖД".

Отметим, что этим же указом президента РФ госнаграда присвоена уроженцу Североуральска, возглавляющему Оренбургскую область, Денису Паслеру. Он награждён Орденом Почёта за многолетнюю добросовестную работу.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.