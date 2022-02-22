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Общество
22 февраля 2022, 12:25

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику маршалу Жукову

Памятник Георгию Жукову

Памятник Георгию Жукову работы уральского скульптора Константина Грюнберга был отлит на Уралмашзаводе. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге накануне Дня защитника Отечества состоялась церемония возложения цветов к памятнику четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову.

Участие в торжественном мероприятии приняли заместитель полпреда президента России в УрФО Александр Калиберда, замглавы Среднего Урала Азат Салихов, председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. Также присутствовали представители командования Центрального военного округа, сотрудники силовых структур, суворовцы, представители различных общественных объединений.

С 1948 по 1953 год Георгий Жуков командовал войсками Краснознамённого Уральского военного округа, правопреемником традиций которого стал Центральный военный округ. В том, почему он оказался на Урале, за что его сюда сослал Сталин, "Областная газета" разбиралась в одном из материалов цикла к 120-летию Маршала Победы.

Напомним, в начале зимы на площади перед штабом ЦВО состоялась торжественная церемония открытия скульптурной композиции, посвящённой Жукову. Открытие памятника приурочили к 125-летию со дня рождения советского полководца.

Фото: Галина Соловьёва

Добавим, в уральской столице лётчики ЦВО возложили венки к памятнику Героя Советского Союза Григория Бахчиванджи. Церемония была посвящена 113-й годовщине со дня рождения советского лётчика-испытателя. На церемонии около 50 школьников вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Фото: пресс-служба ЦВО

Герой Советского Союза, лётчик-испытатель капитан Григорий Бахчиванджи в 1941 году добровольно ушёл на фронт. Участвовал в обороне Москвы. Совершил 65 боевых вылетов на самолёте МиГ-3, провёл 26 воздушных боёв. Сбил лично 2 вражеских самолёта и 3 в группе. После чего был откомандирован на базу НИИ ВВС в Свердловск для испытания первого реактивного истребителя БИ-1.

Областная газета Свердловской области

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