Свердловчанам, выписанным из больницы из-за прибытия беженцев, предложат компенсацию

Альтернативу для тех, кто проходил постковидное лечение, и тех, кто находился там с другими диагнозами подыщут в ближайшие два-три дня. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области пациентам больницы, которых выписали из-за прибытия беженцев из Донбасса, предложат альтернативный вид реабилитации. Некоторым уже вернули деньги.

Об этом сообщили в областном департаменте информполитики. Известно, что в регионе подготовлены базы для размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР. Речь в том числе идёт о больнице восстановительного лечения "Липовка", где лечились несколько десятков свердловчан.

"К сожалению, мы были вынуждены их выписать досрочно. При этом губернатор Евгений Куйвашев дал поручение по каждому человеку предоставить альтернативу. Я знаю, что тем, кто выразил желание, были возвращены деньги. В любом случае каждый человек, буквально пофамильно, будет внесён в специальный список, и мы предложим им альтернативный вид реабилитации в зависимости от того заболевания, по причине которого они находились в "Липовке", — заявил замглавы Среднего Урала Павел Креков.

По его словам, реабилитировать уральцев продолжат в других больницах восстановительного лечения. На территории области несколько таких учреждений. Альтернативу подыщут в ближайшие два-три дня.

Как ранее писала "Областная газета", утром 18 февраля ситуация на востоке Украины усугубилась — обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Вооружённых сил Украины стали более активными. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил централизованную эвакуацию населения в Россию.

Более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть соседние области Украины. Основной поток беженцев пришёлся на Ростовскую область. О том, что ещё известно о беженцах, читайте тут. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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