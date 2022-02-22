Ещё два муниципалитета выдвинули кандидатов на звание "Достояние Среднего Урала"

Муниципалитеты продолжают выдвигать кандидатов в проект Евгения Куйвашева "Достояние Среднего Урала". В этот раз своих претендентов предложили главы Новоуральского и Талицкого городских округов.
Глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев предложил кандидата в сфере промышленности и науки. Он отметил, что статус "Достояние Среднего Урала" в полной мере относится к Уральскому электрохимическому комбинату.
"Во-первых, именно здесь, в самом сердце Уральских гор, в ноябре 1957 года был запущен первый в мире опытный завод газовых центрифуг, а четыре года спустя началось их промышленное производство. Именно здесь, на Урале, ковался ядерный щит страны. Во-вторых, наш комбинат и сегодня остается мировым лидером по производству обогащённого урана, флагманом отечественной атомной промышленности", — цитирует главу муниципалитета департамент информполитики Свердловской области.
Руководитель Талицкого ГО Александр Толкачёв сказал, что проект поможет муниципалитетам внимательнее относиться к своим героям и истории. Он отметил, что в Талицком районе есть люди, которыми стоит гордиться — отец-основатель Поклевский-Козелл, легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов, первый президент России Борис Ельцин, герои афганской и чеченской войн.
Напомним, ранее своих претендентов выдвинули главы Сысерти, Первоуральска, Сухого Лога и Ирбита.
Конкурс проводится Общественной палатой Свердловской области при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Заявки принимаются на сайте общественной палаты (opso66.ru) с 1 февраля. Известно, что спортсменки "Уралочки" выдвинули на присвоение звания тренера Николая Карполя. Сразу несколько заявок подала руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания "Каравелла" Лариса Крапивина.
Открытое голосование на присвоение статуса будет проходить с 1 августа по 1 октября 2022 года. Церемония подведения итогов и вручения дипломов будет ежегодно проводиться в День образования Свердловской области — 17 января. Цель конкурса — поиск уральской идентичности.
Добавим, что на страницах "Областной газеты" каждую пятницу мы рассказываем о номинантах.