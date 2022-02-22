Свердловчане собрали 20 тонн гуманитарного груза для беженцев

Пункт сбора гуманитарной помощи продолжает работать в Доме добровольцев (Екатеринбург, Крылова, 2). Фото: департамент информполитики региона

Жители Свердловской области собрали гуманитарную помощь для эвакуированных из Донбасса. Сегодня её направили 20-тонным грузовиком в город Шахты Ростовской области.

При формировании груза были учтены запросы беженцев из ДНР и ЛНР. В частности, к ним направлены продукты питания, средства личной гигиены, одежда и бытовая техника, сообщили в департаменте информполитики региона.

"Уральцы — люди гостеприимные, и особенно к тем, кто находится в такой сложной жизненной ситуации, как жители Луганской и Донецкой народных республик. И один из важнейших сейчас моментов — поддержать людей, причём не только морально, но и материально", — отметил первый заместитель секретаря свердловского отделения партии "Единая Россия", первый вице-спикер областного заксобрания Виктор Шептий.

Организаторы сбора и отправки гуманитарной помощи намерены следить за событиями. При необходимости будет оказана дополнительная помощь.

Кстати, пункт сбора гуманитарной помощи, организованный Российским Красным Крестом, добровольцами общероссийского штаба акции #МыВместе и свердловским отделением партии "ЕР", продолжает работать в Доме добровольцев (Екатеринбург, Крылова, 2). Уточнить детали оказания помощи можно по номеру (343) 382-23-77.

Ранее стало известно, что на Среднем Урале пациентам больницы, которых выписали из-за прибытия беженцев из Донбасса, предложат альтернативный вид реабилитации. Некоторым уже вернули деньги.

Добавим, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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