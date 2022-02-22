В Екатеринбурге открыли ещё один пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев

Свердловчане уже собрали 20 тонн гуманитарного груза для беженцев. Груз направлен в Ростовскую область. Фото: Павел Ворожцов

В столице Урала начала работать ещё одна площадка сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса. Пункт расположен в региональном исполкоме ОНФ по адресу Хохрякова, 9.

Об этом сообщила директор областного медколледжа, чьи волонтёры принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава Ирина Лёвина.

"После вчерашнего обращения президента РФ к нации мы почувствовали особый подъём и включённость как отдельных людей, так и организаций в сбор гуманитарной помощи. С сегодняшнего дня открыта ещё одна площадка сбора в региональном исполкоме ОНФ по адресу Хохрякова, 9. В центре сбора гуманитарной помощи работают и ветераны Красного Креста, и активисты ОНФ, и волонтёры-медики, волонтёры-спасатели, молодогвардейцы "Единой России", волонтёры Уральского добровольческого корпуса, что создаёт особую атмосферу погружения в традиции отзывчивости и неравнодушия, единения и взаимопомощи, а также причастности к историческим событиям реальными делами. Множество замечательных, живых моментов происходит при передаче гуманитарной помощи, которые запомнятся надолго. Так, вчера при передаче вещей женщина и девушка упомянули о том, что сами приехали в 2014 году в Свердловскую область как беженцы с Украины, а сейчас, уже являясь жителями нашего региона, хотят помочь тем, кому сегодня особенно трудно. История сбора гуманитарной помощи не материальна в своей основе — она нравственна, добра, патриотична и демонстрирует единение и сплоченность наших замечательных людей", — сказала она.

Ранее стало известно, что свердловчане собрали 20 тонн гуманитарного груза (продукты питания, средства личной гигиены, одежда и бытовая техника) для беженцев из ДНР и ЛНР. Сегодня груз направили в город Шахты Ростовской области. Пункт сбора гуманитарной помощи в Доме добровольцев (Екатеринбург, Крылова, 2) продолжает работать. Уточнить детали оказания помощи можно по номеру (343) 382-23-77.

Своё мнение о сложившейся на Донбассе ситуации также высказали Герои России Игорь Родобольский и Сергей Воронин. Они оба поддержали решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий указ глава государства подписал вчера.

"Правильное и своевременное решение — придать официальный статус ДНР и ЛНР. Жители этих республик — это наши люди, так было исторически, и Россия им должна помочь. Сейчас главное, чтобы всё завершилось мирным путём, как того желает наш президент. Чтобы руководители других стран включились в мирные переговоры, проявили максимум дипломатии. Нельзя допустить войны, я не понаслышке знаю её страшные последствия. Надо всему миру проявить мудрость и принять позицию жителей республик. Второй очень важный момент: сейчас к нам в страну эвакуируют много жителей из ДНР и ЛНР. В основном это дети, старики, женщины, и нам, уральцам, надо отнестись к этому с сочувствием и дружелюбием. Я горд, что многие свердловчане откликнулись на призыв сбора гуманитарной помощи, сегодня в Донбасс была отправлена машина с продуктами, средствами первой необходимости. Нашим братьям сейчас она очень необходима", — сказал Игорь Родобольский.

"Решение о признании ЛНР и ДНР поддерживаю. Это позволит предотвратить уничтожение мирных жителей республик силами карателей правого сектора. Официальный Киев не сделал ни единого шага к налаживанию диалога с республиками, а ведь мог. Если бы республикам придали особый статус, о котором они просили давно, большая часть экономики уже была бы восстановлена. Будем надеяться, что прозвучал достаточно точный сигнал властям Украины и коллективного Запада о нашей готовности защищать мирных жителей. А санкции, о которых сейчас заговорили западные политики, всё равно бы ввели", — считает Сергей Воронин.

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