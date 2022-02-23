Полпред президента РФ в УрФО поздравил уральцев с Днём защитника Отечества

Владимир Якушев пожелал уральцам успехов, благополучия и мирного неба. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 23 февраля, в России отмечают День защитника Отечества. Уральцев с этим праздником поздравил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Он отметил, что это особый праздник для нашей страны.

"В этот день мы адресуем слова благодарности всем защитникам родины. Каждому, кто стоит на страже её рубежей. С особой благодарностью мы вспоминаем поколение победителей — ветеранов Великой Отечественной войны. Именно они показали нам пример воинской доблести, мужества, самоотверженного служения Отчизне", — сказал Владимир Якушев.

Полпред подчеркнул, что в наши дни интересы страны защищают не только те, кто выбрал воинское дело. Речь также идёт об инженерах, которые разрабатываю мощное оружие, программистах, находящихся на страже цифровой безопасности, врачах, спасающих жизни людей. Он пожелал уральцам успехов, благополучия и мирного неба.

Добавим, в Екатеринбурге накануне праздника состоялась церемония возложения цветов к памятнику четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову.

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