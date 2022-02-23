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23 февраля 2022, 11:15

В ЦПКиО Екатеринбурга отмечают 23 Февраля

салют

В 21:00 в ЦПКиО Екатеринбурга прогремит салют. Фото: Павел Ворожцов

Жителей и гостей Екатеринбурга пригласили отметить 23 Февраля в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Праздничная программа завершится салютом.

Для посетителей подготовлена развлекательная программа. Старт запланирован в полдень.

Программа

  • В 12:00 на главной сцене детей и их родителей ждут подвижные игры и эстафеты: перетягивание каната, пробежки с сыном на плечах за призы.
  • В 15:00 запланировано строительство снежной крепости на скорость. Команда-победитель получит мужские подарки, а остальные участники — горячий чай из самовара.
  • С 12:00 до 18:00 в Городских мастерских проходят мастер-классы, посвящённые 23 Февраля: витражная роспись, стеклянная мозаика, сборка и роспись деревянных машинок, роспись имбирных пряников.
  • В 21:00 салют из 76-мм противотанковых пушек ЗиС-3, которые применялись в годы Великой Отечественной войны.

А вы знали? 76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 — самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. Советские артиллеристы назвали её "Зося" за простоту и надёжность. А вот солдаты вермахта — "трещоткой" за высокую скорострельность и характерный звук.

Добавим, в Екатеринбурге накануне праздника состоялась церемония возложения цветов к памятнику четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову.

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Областная газета Свердловской области

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