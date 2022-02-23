В ЦПКиО Екатеринбурга отмечают 23 Февраля

Жителей и гостей Екатеринбурга пригласили отметить 23 Февраля в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Праздничная программа завершится салютом.

Для посетителей подготовлена развлекательная программа. Старт запланирован в полдень.

Программа

А вы знали? 76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 — самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. Советские артиллеристы назвали её "Зося" за простоту и надёжность. А вот солдаты вермахта — "трещоткой" за высокую скорострельность и характерный звук.