Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём защитника Отечества

Губернатор пожелал уральцам крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах, мира и добра. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с 23 Февраля.

Как отметил глава Среднего Урала, День защитника Отечества символизирует мужество и самоотверженность, преданность Родине и ответственность за её судьбу, благополучие, заботу о мирной жизни. Он выразил уверенность в том, что наша область была и будет "надёжной опорой России, родиной смелых и мужественных людей, настоящих патриотов и защитников Отечества". Губернатор пожелал уральцам крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах, мира и добра.

В свою очередь Людмила Бабушкина заявила, что "во все времена неизменными остаются ценности, которыми сильна русская земля: любовь к Родине, готовность отстаивать её интересы и защищать от врагов. Каждый гражданин, независимо от того, находится ли он на боевом посту или посвятил себя мирному делу, прежде всего является защитником своей страны, своих близких". Она пожелала благополучия каждой семье, а также здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам.

Полные тексты обращений размещены в печатной версии "Областной газеты" от 22 февраля. Ознакомиться с ними можно тут.

Ранее уральцев с Днём защитника Отечества поздравил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Добавим, жители и гости Екатеринбурга могут отметить 23 Февраля в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Праздничная программа завершится салютом.