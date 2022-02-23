Широкореченский военно-мемориальный комплекс был построен в 1975 году к празднованию 30-летия Победы. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге на Широкореченском мемориале возложили цветы к Вечному огню и памятнику Неизвестному солдату. Торжественная церемония состоялась в День защитника Отечества.

Участие в мероприятии принял Герой России Дамир Юсупов. Он отметил, что 23 февраля — общий патриотический праздник, который всех объединяет.

"Это праздник защитников Отечества, который подчёркивает, что у нас сильный дух и мы можем защитить свою страну. В то же время это светлый праздник. Нужно помнить эти даты, потому что помня историю, мы можем не повторять ошибки в будущем", — отметил он.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В церемонии также участвовали представители казачьих кадетских классов, Свердловского реготделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", областной общественной молодёжной организации "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение" и другие, сообщает департамент информполитики региона.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Ранее уральцев с Днём защитника Отечества поздравил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина.

Добавим, жители и гости Екатеринбурга могут отметить 23 февраля в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Праздничная программа завершится салютом.