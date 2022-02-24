В Каменске-Уральском утвердили план массовых мероприятий на 2022 год

Народные гуляния "Здравствуй, Масленица" пройдут на Соборной площади. Фото: Галина Соловьёва

В Каменске-Уральском утверждён план основных городских мероприятий на текущий год. Соответствующее постановление подписал градоначальник Алексей Герасимов.

Документом утверждено 32 мероприятия. В числе ближайших — народные гуляния "Здравствуй, Масленица" 6 марта, легкоатлетическая эстафета "Весна Победы" 24 апреля, праздничное прохождение колонн в честь Праздника Весны и Труда 1 Мая.

Каменская прогулка в этом году состоится 29 мая, а фестиваль, посвящённый Дню молодёжи, запланирован на 25 июня. Горожан также ждёт колокольный фестиваль, шесть тематических торжественных вечеров и шесть спортивных праздников. С полным перечнем можно ознакомиться тут.

Как отмечают в пресс-службе администрации муниципалитета, все события рассчитаны на большое количество каменцев и гостей города. Все мероприятия будут организованы с учётом актуальных санитарных правил.

В постановлении отмечается, что первому замглавы администрации городского округа Дмитрию Башарину поручено организовать работы по благоустройству и уборке мест проведения городских массовых мероприятий. Кроме того, главврачу ГАУЗ СО "СГСМП Каменск-Уральский" Александру Флоринскому рекомендуется организовать дежурство машин скорой помощи на указанных мероприятиях. Начальнику МО МВД России "Каменск-Уральский" Руслан Даурову — принять меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения.