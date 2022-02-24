С марта для въезда в Италию не нужно будет соблюдать карантин

Для въезда в Италию иностранцам требуется предъявить сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест на ковид. Фото: Павел Ворожцов

С 1 марта Италия отменяет карантин при въезде в страну для всех иностранцев. Для этого им требуется предъявить сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест на ковид.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы.

Как указано в этом документе, на граждан государств, не входящих в Евросоюз, распространяются те же правила, что и на приезжающих из европейских стран.

Сейчас в Италию иностранцам можно приезжать только по работе, на лечение, учебу, для ухода за родственниками. При въезде в эту страну они должны соблюдать 10-дневный карантин.

21 февраля "Областная газета" писала, что Израиль с 1 марта разрешит въезд туристам с двумя ПЦР-тестами. Также мы сообщали, что Австрия с 22 февраля разрешила россиянам въезд по отрицательным тестам на коронавирус. Также наше издание рассказывало, что привитые вакциной "Спутник Лайт" туристы могут прибывать в Таиланд без карантина. Такое решение касается только туристической программы "Песочница", по условию которой человек должен находиться обязательные семь дней лишь на определённых территориях.