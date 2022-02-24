Темы дня

Общество
24 февраля 2022, 11:33

С марта для въезда в Италию не нужно будет соблюдать карантин

Пассажиры в аэропорту Кольцово

Для въезда в Италию иностранцам требуется предъявить сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест на ковид. Фото: Павел Ворожцов

С 1 марта Италия отменяет карантин при въезде в страну для всех иностранцев. Для этого им требуется предъявить сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест на ковид.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы.

Как указано в этом документе, на граждан государств, не входящих в Евросоюз, распространяются те же правила, что и на приезжающих из европейских стран.

Сейчас в Италию иностранцам можно приезжать только по работе, на лечение, учебу, для ухода за родственниками. При въезде в эту страну они должны соблюдать 10-дневный карантин.

21 февраля "Областная газета" писала, что Израиль с 1 марта разрешит въезд туристам с двумя ПЦР-тестами. Также мы сообщали, что Австрия с 22 февраля разрешила россиянам въезд по отрицательным тестам на коронавирус. Также наше издание рассказывало, что привитые вакциной "Спутник Лайт" туристы могут прибывать в Таиланд без карантина. Такое решение касается только туристической программы "Песочница", по условию которой человек должен находиться обязательные семь дней лишь на определённых территориях.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.02.2022, 12:23 / Культура
Сегодня в Екатеринбурге состоится репетиция Уральского юношеского симфонического оркестра
24.02.2022, 12:02 / Общество
В Кольцово отменили рейсы в Сочи и Краснодар
24.02.2022, 11:57 / Общество
25 февраля в Тавдинском городском округе завоют сирены
24.02.2022, 11:38 / Общество
Мэрия Екатеринбурга объявила аукционы на ремонт дорог в центре на Уралмаше и Эльмаше
24.02.2022, 11:33 / Общество
С марта для въезда в Италию не нужно будет соблюдать карантин