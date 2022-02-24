Темы дня

Общество
24 февраля 2022, 11:57

25 февраля в Тавдинском городском округе завоют сирены

электросирена

Горожан просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проверке. Фото: Павел Ворожцов

Жителей Тавдинского городского округа предупредили о включении электросирен. Они завоют уже завтра, 25 февраля.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, в 12:00 на территории Тавдинского городского округа будут кратковременно включены сирены оповещения, работающие автономно. Местных жителей просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проверке.

Ранее жителей Верхнесалдинского городского округа предупредили о включении электросирен. Они загудят 2 марта в 10:40 в рамках комплексной технической проверки готовности систем оповещения.

Напомним, в последний раз на территории всей Свердловской области сирены звучали 6 октября. Тогда регион присоединился ко всероссийской тренировке по гражданской обороне. Свердловчане могли услышать сигнал "Внимание всем!", а также заметить замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. 24 ноября электросирены включали в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.02.2022, 12:23 / Культура
Сегодня в Екатеринбурге состоится репетиция Уральского юношеского симфонического оркестра
24.02.2022, 12:02 / Общество
В Кольцово отменили рейсы в Сочи и Краснодар
24.02.2022, 11:57 / Общество
25 февраля в Тавдинском городском округе завоют сирены
24.02.2022, 11:38 / Общество
Мэрия Екатеринбурга объявила аукционы на ремонт дорог в центре на Уралмаше и Эльмаше
24.02.2022, 11:33 / Общество
С марта для въезда в Италию не нужно будет соблюдать карантин