25 февраля в Тавдинском городском округе завоют сирены

Горожан просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проверке. Фото: Павел Ворожцов

Жителей Тавдинского городского округа предупредили о включении электросирен. Они завоют уже завтра, 25 февраля.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, в 12:00 на территории Тавдинского городского округа будут кратковременно включены сирены оповещения, работающие автономно. Местных жителей просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проверке.

Ранее жителей Верхнесалдинского городского округа предупредили о включении электросирен. Они загудят 2 марта в 10:40 в рамках комплексной технической проверки готовности систем оповещения.

Напомним, в последний раз на территории всей Свердловской области сирены звучали 6 октября. Тогда регион присоединился ко всероссийской тренировке по гражданской обороне. Свердловчане могли услышать сигнал "Внимание всем!", а также заметить замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. 24 ноября электросирены включали в Екатеринбурге.