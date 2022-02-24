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24 февраля 2022, 15:31

В преддверии 8 Марта в центре Екатеринбурга появится цветочный базар

цветы

Покупателей будут ждать с 5 по 8 марта с 10:00 до 16:00. Фото: Алексей Кунилов

В преддверии Международного женского дня в самом центре Екатеринбурга начнёт работать цветочный базар. Приобрести букеты для мамы, бабушки, сестры и любимой можно будет в период с 5 по 8 марта.

Как рассказал председатель комитета по товарному рынку горадминистрации Иван Бескрёстнов на сегодняшнем брифинге, торговля развернётся на пешеходной дорожке от выхода со станции метро "Площадь 1905 года" в сторону ТРЦ "Пассаж" и ТЦ "Успенский". Покупателей будут ждать в указанные дни с 10:00 до 16:00.

Власти города также приглашают принять участие в ярмарке цветов предпринимателей. Для оформления соответствующих документов необходимо обратиться в МКУ "Центр организации выставок и ярмарок" (ул. Антона Валека, 8), контактные телефоны: 304-14-15 (последние цифры 16, 17, 18). Количество мест ограничено, обращаться необходимо заранее.

"Те, кто занимается незаконной торговлей, могут быть привлечены к административной ответственности", — предупредил Иван Бескрёстнов.

Областная газета Свердловской области

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