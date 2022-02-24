Николай Воронин стал почётным гражданином Свердловской области

Николай Воронин стал 85-м почётным гражданином области. Фото: департамент информполитики региона

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев присвоил звание "Почётный гражданин Свердловской области" директору Уральского института регионального законодательства Николаю Воронину. Подписан соответствующий указ.

Евгений Куйвашев лично поздравил Николая Воронина, пожелал ему здоровья и долголетия.

"Вы трудились на многих высоких, ответственных постах. Длительный период вашей службы связан с областной думой заксобрания Свердловской области. Возглавляя её и являясь руководителем Уральского института регионального законодательства, вы многое сделали для Свердловской области, развития её нормативной базы», — сказал губернатор.

В свою очередь Николай Воронин рассказал, что 49 лет трудился на благо региона. Он отметил, что очень тронут и не ожидал такого решения.

Николай Воронин (1 ноября 2022 года исполнится 71 год) стал 85-м почётным гражданином области. В 1974 году окончил университет имени Горького, работал в Уральском лесотехническом институте, горкоме КПСС, был председателем Свердловского горисполкома, советником главы администрации Екатеринбурга, был депутатом и председателем областной думы заксобрания Свердловской области, сейчас возглавляет Уральский институт регионального законодательства.

Напомним, в сентябре 2021 года почётным гражданином Свердловской области стал создатель "Чёрного тюльпана".

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